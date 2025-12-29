Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 4:00 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 4:00 PM IST

    ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ബഹ്‌റൈനിൽ പോയ കൊല്ലം സ്വദേശി മരിച്ചു

    ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ബഹ്‌റൈനിൽ പോയ കൊല്ലം സ്വദേശി മരിച്ചു
    ശശികുമാർ 

    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: സൗദിയിൽനിന്ന്​ ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബങ്ങളുമായി ബഹ്‌റൈനിൽ പോയ കൊല്ലം പള്ളിക്കൽ വേളമാനൂർ സൗപർണികയിൽ ശശികുമാർ (61) മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലോടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ്​ അന്ത്യം. മരണസമയത്ത്​ റൂമിൽ മറ്റാരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭാത ഭക്ഷണവുമായി എത്തിയ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചിട്ടും കതക് തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ റിസപ്‌ഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് മുറി തുറന്നപ്പോഴാണ് മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

    കിങ് ഫഹദ് ആശുപത്രി, സൗദി കാറ്ററിങ്​ കമ്പനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ 30 വർഷമായി ദമ്മാമിലും ജുബൈലിലുമായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഗാട്കോ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ സാറ്റോർപ് ട്രാൻസ്‌പോർ​ട്ടേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. കേരള സർക്കാർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഫാർമസിസ്​റ്റ്​ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന സൗമ്യയാണ് ഭാര്യ. മക്കൾ: ദേവിക, ദേവർഷ്.

    മൃതദേഹം ബഹ്‌റൈൻ സൽമാനിയ ഹോസ്പിറ്റൽ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നടപടികൾ ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ ഹെൽപ് ലൈനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

