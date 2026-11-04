Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃദയാഘാതം; കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി
    cancel

    റിയാദ്: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാദിൽ നിര്യാതനായി. കുണ്ടറ പള്ളിമൺ റോഡ് വിള പുത്തൻവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ (61) ആണ് ചൊവ്വാഴ്ച മരിച്ചത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് റെഡ് ക്രസന്റ് സംഘം എത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് മരണം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടു കാലമായി റിയാദിൽ ബൂഫിയയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു. കേളി കലാ, സാംസ്കാരിക വേദി റിയാദ് സനയ്യ അർബൈൻ ഏരിയയിലെ ബ്രിഡ്ജ് യൂനിറ്റ് അംഗമായിരുന്നു. പരേതരായ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, റംല ബീവി എന്നിവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഭാര്യ: നബീസത്ത് ബീവി, മക്കൾ: സുധീന, സുധീർ. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി കേളി കലാ, സാംസ്കാരിക വേദി ജീവകാരുണ്യ വിഭാഗം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Kollam Native Dies Riyadh
    Next Story
    X