Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 9:18 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 9:18 PM IST

    റിയാദിൽ കൊല്ലം പ്രവാസി കൂട്ടായ്​മ നിലവിൽ വന്നു

    കൊല്ലം ജില്ല കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ
    റിയാദിൽ കൊല്ലം പ്രവാസി കൂട്ടായ്​മ നിലവിൽ വന്നു
    റിയാദ്: കൊല്ലം ജില്ലക്കാരായി റിയാദിലുള്ള പ്രവാസികളുടെ പുതിയ കൂട്ടായ്​മ നിലവിൽ വന്നു. കൊല്ലം ജില്ല കൾച്ചറൽ അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ റിയാദ്) എന്ന പേരിൽ രൂപവത്​കരിച്ച കൂട്ടായ്​മയുടെ ആദ്യ യോഗം നിസാർ പള്ളിക്കശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിയാദ്​ മലസിലെ അൽമാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചേർന്നു.

    ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള നിരവധി പേർ പ​ങ്കെടുത്തു. സമ്പന്നമായ ചരിത്രം പേറുന്ന പഴയ ദേശിങ്ങനാടായ കൊല്ലം ‍ജില്ലയുടെ തനത് പൈതൃകവും കലയും സംസ്കാരവും പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അംഗങ്ങളുടെ കലാ, കായിക, സാമൂഹിക, സാംസാകാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഘലയിലുള്ള കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കുക, അംഗങ്ങളുടേയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിവയാണ്​ ലക്ഷ്യം.

    ഭരണസമിതി രൂപവത്​കരണ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ആറ്​ താലൂക്കുകളിൽ നിന്നായി 21 അംഗ അ‍ഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയെ പ്രാഥമികമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. നിസാർ പള്ളിക്കശ്ശേരിൽ (ജനറൽ കൺവീനർ), ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാട് (അഡ്വൈസർ), ആതിര ഗോപൻ (വനിത പ്രതിനിധി), വിവിധ താലൂക്ക്​ തല പ്രതിനിധികളായ നസീർ അബ്​ദുൽ കരീം, ജയൻ മാവിള, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (കൊല്ലം) ബാലുകുട്ടൻ, ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, ഷൈൻ റഷീദ് (കരുനാഗപ്പള്ളി), ജോസ് കടമ്പനാട്, അബ്​ദുൽ സലീം അർത്തിയിൽ, സജീർ സമദ് (കുന്നത്തൂർ), അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര, എൻ. മണികണ്ഠൻ, മുനീർ (കൊട്ടാരക്കര), ബിനോയ് മത്തായി, നിസാം കുന്നിക്കോട്, ഷാജു പത്തനാപുരം (പത്തനാപുരം), ഷംനാസ് കുളത്തൂപ്പുഴ, ഷാജഹാൻ, അൻസാരി അലിക്കുട്ടി (പുനലൂർ) എന്നിവരടങ്ങിയതാണ്​ അഡ്​ഹോക്ക്​ കമ്മിറ്റി. കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യമുള്ള റിയാദ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം ജില്ലാ നിവാസികൾക്ക് അംഗത്വത്തിനായി 0583847873 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പരിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന്​ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.



    Girl in a jacket

    RiyadhKollam Expatriate AssociationSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
