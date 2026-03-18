Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ല്ലം ജി​ല്ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 March 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 9:45 AM IST

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ‘ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​ർ’ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ‘ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​ർ’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ‘ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഇ​ഫ്താ​ർ’ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഇ​ഫ്താ​റി​ന് ശേ​ഷം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൽ​ത്താ​ഫ് വ​ട്ട​പ്പാ​റ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി സി​യാ​ദ് ബി​ൻ സ​ത്താ​റി​െൻറ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങ​ങ്ക​ര, ഒ.​ഐ.​സി.​സി കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പ്രെ​ഡി​ൻ തോ​മ​സ്, കേ​ളി റി​യാ​ദ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് അ​ന​മ​ങ്ങാ​ട എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ടി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ആ​ദ​ര ഫ​ല​കം കൈ​മാ​റു​ക​യും ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീം അ​ഞ്ച​ൽ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ, 18 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സ​ലിം ചാ​ലി​യ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങ​ങ്ക​ര ഓ​ർ​മ ഫ​ല​ക​വും കൊ​ല്ലം കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ, റി​ലീ​ഫ് വി​ങ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ഷി​ക് അ​മീ​ർ വ​ട്ട​പ്പാ​റ പൊ​ന്നാ​ട​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​സ്മാ​ന​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, റി​യാ​ദ് വ​നി​താ വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ല മൂ​സ, കൊ​ല്ലം കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ നൗ​ഷാ​ദ് ഉ​മ​യ​ന​ല്ലൂ​ർ, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് പു​ന്ന​ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീം അ​ഞ്ച​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kollam districtgatheringK.M.C.CGrand Iftar
    News Summary - Kollam District K.M.C.C. ‘Grand Iftar’ gathering
    X