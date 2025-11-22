Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ല്ലം ജി​ല്ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:42 PM IST

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ റി​യാ​ദ്) നിലവിൽവന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ റി​യാ​ദ്) നിലവിൽവന്നു
    cancel

    റി​യാ​ദ്: കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​യി റി​യാ​ദി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പു​തി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ റി​യാ​ദ്) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യു​ടെ ആ​ദ്യ യോ​ഗം നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ്​ മ​ല​സി​ലെ അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്രം പേ​റു​ന്ന പ​ഴ​യ ദേ​ശി​ങ്ങ​നാ​ടാ​യ കൊ​ല്ലം ‍ജി​ല്ല​യു​ടെ ത​ന​ത് പൈ​തൃ​ക​വും ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ, കാ​യി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യു​ടെ ആ​റ്​ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 21 അം​ഗ അ‍ഡ്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (അ​ഡ്വൈ​സ​ർ), ആ​തി​ര ഗോ​പ​ൻ (വ​നി​ത പ്ര​തി​നി​ധി), വി​വി​ധ താ​ലൂ​ക്ക്​ ത​ല പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ന​സീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, ജ​യ​ൻ മാ​വി​ള, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (കൊ​ല്ലം) ബാ​ലു​കു​ട്ട​ൻ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷൈ​ൻ റ​ഷീ​ദ് (ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി), ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലീം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ് (കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ), അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, എ​ൻ. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, മു​നീ​ർ (കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര), ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, നി​സാം കു​ന്നി​ക്കോ​ട്, ഷാ​ജു പ​ത്ത​നാ​പു​രം (പ​ത്ത​നാ​പു​രം), ഷം​നാ​സ് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ൻ​സാ​രി അ​ലി​ക്കു​ട്ടി (പു​ന​ലൂ​ർ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ അ​ഡ്​​ഹോ​ക്ക്​ ക​മ്മി​റ്റി.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​ല്ലം ജി​ല്ലാ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​നാ​യി 0583847873 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ന​മ്പ​രി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsKCA riyadhgulf news malayalam
    News Summary - Kollam District Cultural Association was established
    Similar News
    Next Story
    X