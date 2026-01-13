Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Jan 2026 2:11 PM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 2:11 PM IST

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു

    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു
    കൊ​ല്ലം ജി​ല്ലാ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്​: കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ റി​യാ​ദ് പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ റി​യാ​ദ്) ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ശേ​ഷി പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സു​ക​ളും ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജി​ല്ല​യു​ടെ യ​ശ​സ്സു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും, ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ്​ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ 21 അം​ഗ അ​ഡ‍്ഹോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ​ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ട് മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നൊ​ടു​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ളി​ച്ച ​െപാ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ര​ട് നി​യ​മാ​വ​ലി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഐ​ക​ക​ണ്ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​കും ചെ​യ്തു. നി​യ​മാ​വ​ലി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​സാ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ശ്ശേ​രി​ൽ (പ്ര​സി), ന​സീ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം (ജ​ന. സെ​ക്ര), ഷാ​ജു പ​ത്ത​നാ​പു​രം (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ബാ​ലു​കു​ട്ട​ൻ (ഉ​പ​ദേ​ശ സ​മി​തി വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ.), അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട്, ന​ജു പു​ന​ലൂ​ർ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), എ​ൻ. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് പ​ന്മ​ന, ഷം​നാ​സ് കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ, ശ്രീ​ജ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​ർ), ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, അ​ൻ​സാ​രി അ​ലി​ക്കു​ട്ടി, സാ​ദി​ഖ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ഞ്ജു ഷാ​ജു (ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ‍‍റോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ജാ​ൻ​സി പ്ര​ഡി​ൻ (ജോ​യി​ൻ​റ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ), സി​ജു ബ​ഷീ​ർ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഹു​സൈ​ൻ ക​ല്ലേ​ലി​ഭാ​ഗം (ജോ​യി​ൻ​റ്​ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ‍ജ​യ​ൻ മാ​വി​ള, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, അ​ശോ​ക​ൻ, ആ​തി​ര ഗോ​പ​ൻ (ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​കം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), അ​നി​ൽ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, മ​ൻ​ഹാ​ജ്, ക​ബീ​ർ കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട്, ജൂ​ലി​യ ജോ​ൺ​സ​ൺ (സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്, ഹെ​ൽ​ത്ത് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ കു​ണ്ട​റ, അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, അ​ഞ്ജു ന​സീം (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ന​ജിം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക്​ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ദ്ദാം അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് (ജോ​യി​ൻ​റ്​ ‍മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ജീ​ർ ചി​ത​റ, ന​സീം ന​സീ​ർ (പി.​ആ​ർ. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), അ​ൻ​സാ​രി വ​ട​ക്കും​ത​ല (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, നി​യാ​സ് (ബി​സി​ന​സ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കോ​യി​വി​ള (പ​രി​സ്ഥി​തി), അ​ന​സ് ല​ത്തീ​ഫ്, അ​ന​സ് പ​ന്മ​ന (ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ), ന​സീ​ർ ഹ​നീ​ഫ (റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ), നി​സാം കു​ന്നി​ക്കോ​ട് (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ര​ജി​ത ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ (സാ​ഹി​ത്യം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ഇ​ത്​ കൂ​ടാ​തെ 41 അം​ഗ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    X