Madhyamam
    1 Dec 2025 12:41 PM IST
    1 Dec 2025 12:41 PM IST

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    മി​ർ യാ​സീ​ൻ അ​ലി

    ത​ബൂ​ക്ക്: ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത മു​ർ​ഷി​ദാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി മി​ർ യാ​സീ​ൻ അ​ലി​യു​ടെ (39) മൃ​ത​ദേ​ഹം സൗ​ദി​യി​ൽ സം​സ്​​ക​രി​ച്ചു. ഹാ​ഇ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ടി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ത​ബൂ​ക്ക് ശാ​ഖ​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 18നാ​ണ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ബൂ​ക്കി​ൽ അ​സ​ർ ന​മ​സ്കാ​ര​ന​ന്ത​രം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. ത​ബൂ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങും ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​രും മി​ർ യാ​സീ​ൻ അ​ലി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ത​ബൂ​ക്ക് കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു മൃ​ത​ദേ​ഹം സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പി​താ​വ്: അ​യൂ​ബ് അ​ലി മി​ർ, മാ​താ​വ്: പ​രേ​ത​യാ​യ അ​ക്‌​ലി​മ ബീ​ബി, ഭാ​ര്യ: സ​ലീ​ഹ​ർ ഖാ​ത്തൂ​ൻ, മ​ക​ൻ: സ​മ​ദ് മി​ർ, മ​ക​ൾ: റൈ​സ ഖാ​ത്തൂ​ൻ, സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: മി​ർ യാ​ക്കൂ​ബ് അ​ലി, മി​ർ യൂ​നു​സ് അ​ലി, മി​ർ നി​സാ​ർ അ​ലി.

