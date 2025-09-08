Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:33 AM IST

    കൊൽ​ക്ക​ത്ത സ്വ​ദേ​ശി ബി​ശയി​ൽ നിര്യാതനായി

    muneer islam
    മു​നീ​ർ ഇ​സ്‌​ലാം

    ബി​ശ: ബി​ശക്ക് സ​മീ​പംസ​ബ്ത്തു​ൽ അ​ലാ​യ​യി​ൽ കാ​ർ​ട്ട​ൺ ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ഖോ​ർ​ജു​ന മു​ർ​ശി​താ​ബ​ത് വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി 53 കാ​ര​നാ​യ മു​നീ​ർ ഇ​സ്‌​ലാം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. രാ​വി​ലെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ എ​ണീ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു ഭാ​ഗം കു​ഴ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​നെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ബ​ത്തു​ൽ അ​ലാ​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ൽ​ത്സ ന​ൽ​കി ഉ​ട​നെ ബി​ഷ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം മ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി സ​ബ​ത്തു​ൽ അ​ല​യ​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി​ശ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലു​ള്ള മൃ​ത​ദേ​ഹം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബി​ശയി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്നു ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​സാ​ന​മാ​യി അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞു വ​ന്നി​ട്ട് മൂ​ന്നു മാ​സം ആ​കു​ന്ന​തെ ഉ​ള്ളു. ഭാ​ര്യ​യും ഒ​രു കു​ട്ടി​യും ഉ​ണ്ട്.നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ബി​ശയി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ലേ​റ്റ് വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് പാ​തി​പ​റ​മ്പ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യെ മു​നീ​റി​ന്റെ കു​ടും​ബം ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​ഹ​യാ​ത്തി​നും മ​റ്റും റ​ഷീ​ദ് സ​ബ്ത്തു​ൽഅ​ലാ​യ​യും ഉ​ണ്ട്.

    
    TAGS:Death NewsGulf NewsKolkata NativeBishaSaudi Arabia News
    News Summary - Kolkata native passes away in Bisha
