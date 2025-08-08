Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:54 AM IST

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി ജു​ബൈ​ലി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഊ​ഫ്‌

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ലി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ക​രു​വ​മ്പൊ​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​റ​ഊ​ഫ്‌ ചീ​രു​ൻ​ക​ണ്ടി​യി​ൽ (48) ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ കി​നാ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​ജ്‌​ന റ​ഊ​ഫ് ആ​ണ് ഭാ​ര്യ. ര​ണ്ടു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ഉ​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

