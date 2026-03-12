Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 March 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    12 March 2026 11:10 AM IST

    കൊടുവള്ളിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ‘വേക്ക്’ സൗഹൃദ ഇഫ്താർ വിരുന്ന്​

    കൊടുവള്ളിക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ‘വേക്ക്’ സൗഹൃദ ഇഫ്താർ വിരുന്ന്​
    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ

    ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കൊ​ടു​വ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ് (വേ​ക്ക്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​യി മാ​റി.

    മ​ല​സി​ലെ ലു​ലു റൂ​ഫ് ടോ​പ്പ് കാ​ൻ​റീ​ൻ ലോ​ഞ്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, സ​ന്ന​ദ്ധ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ ഇ​യ്യോ​ത്തി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ല​ത്തീ​ഫ് കു​ണ്ടു​ങ്ങ​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​കെ. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ശാ​ന്തി ആ​ശു​പ​ത്രി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മു​ജീ​ബ് മൂ​ത്താ​ട്ട്, മ​ജീ​ദ് പൂ​ള​ക്കാ​ടി, റി​യാ​സ് ചോ​ല​യി​ൽ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഹാ​രി​സ് വാ​വാ​ട്, പി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, സ​ലാം ഡാ​റ്റ​കോ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പു​ഴ​ങ്ക​ര, എ​ൻ.​എ​ച്ച്. റ​സാ​ഖ്, നൗ​ഷാ​ദ് പാ​മ്പ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

