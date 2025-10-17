Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:44 AM IST

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ഓ​​ണാഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ ഓ​​ണാഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    കി​യ റി​യാ​ദ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കി​യ​ണം കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ താ​ലൂ​ക്ക് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കി​യ റി​യാ​ദ്’ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ‘കി​യോ​ണം 25’ എ​ന്ന ത​ല​കെ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ത്ഹ അ​പ്പോ​ളോ ഡി​മോ​റോ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വാ​സി സ​മ്മാ​ന്‍ പു​ര​സ്ക്കാ​ര ജേ​താ​വ് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള രു​ചി​ക​ളു​ടെ​യും ക​ല​ക​ളു​ടെ​യും ക​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ന്മാ​ദ​തു​ല്യ​മാ​യ ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഓ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട്‌ ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ ഡോ ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ഫോ​ര്‍ക വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സൈ​ഫ് കൂ​ട്ടു​ങ്ക​ല്‍, അ​നി​ല്‍ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍, അ​ശോ​ക്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, സ​യി​ദ് ജാ​ഫ​ര്‍, നാ​സ​ര്‍ വ​ല​പ്പാ​ട്, കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ര്‍, യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍, അ​ബ്ദു​ല്‍സ​ലാം വി ​എ​സ, മു​സ്ത​ഫ പു​ന്നി​ല​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫ് റ​ഹ്മാ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ആ​ഷി​ക് ആ​ര്‍ കെ ​ന​ന്ദി​യും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷാ​ന​വാ​സ്‌ പു​ന്നി​ല​ത്ത് ആ​മു​ഖ​വും പ​റ​ഞ്ഞു ആ​ര​വി നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കൈ​കൊ​ട്ടി ക​ളി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് നൃ​ത്തം, സെ​മി ക്ലാ​സ്സി​ക് നൃ​ത്തം, റി​യാ​ദി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത​വും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.

    സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന കു​ഞ്ഞി കും​ബ്ല, റ​ഹ്മാ​ന്‍ മു​ന​മ്പ​ത്ത് നൗ​ഫ​ല്‍ പ​ലാ​ക്കാ​ട​ന്‍, നാ​ദി​ര്‍ഷ റ​ഹ്മാ​ന്‍, സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ര്‍, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ഡോ. ​ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സ​ക്കീ​ര്‍ ദാ​ന​ത്ത്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക​ട​വ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, അ​ഷ​റ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, നി​സാം, സ​ലിം പാ​റ​യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. നി​ഷി അ​ശോ​ക്, ലു​ബ്‌​ന ആ​ഷി​ക്, റ​ഹീ​ല ശി​ഹാ​ബ്, സൂ​ഫ്ന സൈ​ഫ് സൈ​ഫ്, സു​ഹാ​ന, ഷാ​ന​വാ​സ്, ഷാ​നി​ബ അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജ​ലാ​ല്‍ മ​തി​ല​കം, ത​ല്‍ഹ​ത്ത്, ലോ​ജി​ത് ഷു​ക്കൂ​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത്, അ​ൻ​സാ​യി ഷൌ​ക്ക​ത്ത്, റോ​ഷ​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തൂ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kodungallurnewsonam celebrationgulf
    News Summary - Kodungallur teams Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X