Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 8 Oct 2025 8:51 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 8:51 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    കോ​ടി​യേ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ബു​റൈ​ദ: ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി​ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കോ​ടി​യേ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി, റി​യാ​ദ് കേ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.പ്ര​വാ​സി സം​ഘം മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് മൊ​യ്ദീ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​ർ​വീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ത്തു കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ദി​നേ​ശ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ കോ​ടി​യേ​രി​യെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം സ്വാ​ഗ​ത​വും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ബാ​ബു കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kodiyeriSaudi ArabiaMemorial Program
