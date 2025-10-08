Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:54 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    കോ​ടി​യേ​രി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: അ​ന്ത​രി​ച്ച സി.​പി.​ഐ.​എം. പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​വും മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മൂ​ന്നാം ച​ര​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് സ്മ​ര​ണാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം മു​നീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ടി​യേ​രി ന​ൽ​കി​യ അ​തു​ല്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ മു​നീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം. അ​ബ്ദു​റ​ഹ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സൗ​മ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ഏ​രി​യ​ക​ളു​ടെ​യും യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​സാ​ഫ് ക​രു​വാ​റ്റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kodiyeri BalakrishananSaudi ArabiaJeddah NavodayaMemorial Program
    X