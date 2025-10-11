Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:52 AM IST

    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ബാ​ബു പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സി.​പി.​എം പൊ​ളി​റ്റ്ബ്യൂ​റോ അം​ഗ​വും മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന കോ​ടി​യേ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മൂ​ന്നാം ച​ര​മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗം അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ബു പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ടി​യേ​രി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ദി​ശാ​ബോ​ധം പ​ക​ർ​ന്ന ധീ​ഷണാശാ​ലി​യാ​യ നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​മ്മീ​സ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പൊ​ന്ന​പ്പ​ൻ ക​ട്ട​പ്പ​ന, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മ​ര​ക്കാ​ൻ തൊ​ടി , രാ​ജ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, ഷാ​ബ്ജാ​ൻ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ചെ​ഞ്ചു​രു​ളി, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഹ​രി​പ്പാ​ട്, വി​ശ്വ​നാ​ഥ്, ശൈ​ലേ​ഷ് ക്ലാ​പ്പ​ന എ​ന്നി​വ​ർ കൊ​ടി​യേ​രി​യേ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി സ്വാ​ഗ​ത​വും,ക​മ്മീ​സ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kodiyeri balakrishnanSaudi NewsMemorial Daygulf news malayalam
    News Summary - Kodiyeri Balakrishnan memorial program organized
