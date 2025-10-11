കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: സി.പി.എം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗവും മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂന്നാം ചരമദിനത്തിൽ അസീർ പ്രവാസി സംഘം അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.
അസീർ പ്രവാസി സംഘം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം അസീർ പ്രവാസി സംഘം രക്ഷാധികാരി ബാബു പരപ്പനങ്ങാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച കോടിയേരി പ്രതിസന്ധികളിൽ പാർട്ടിക്ക് ദിശാബോധം പകർന്ന ധീഷണാശാലിയായ നേതാവായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അസീർ പ്രവാസി സംഘം പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ വഹാബ് കരുനാഗപള്ളി അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
അസീർ പ്രവാസി സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാവേലിക്കര മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. കമ്മീസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പൊന്നപ്പൻ കട്ടപ്പന, സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ ഇബ്രാഹിം മരക്കാൻ തൊടി , രാജൻ കായംകുളം, ഷാബ്ജാൻ, മണികണ്ഠൻ ചെഞ്ചുരുളി, സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ അബ്ദുസലാം ഹരിപ്പാട്, വിശ്വനാഥ്, ശൈലേഷ് ക്ലാപ്പന എന്നിവർ കൊടിയേരിയേ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു. അസീർ പ്രവാസി സംഘം ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി നിസാർ കൊച്ചി സ്വാഗതവും,കമ്മീസ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ വണ്ടൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
