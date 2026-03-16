Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​െൻറ​യും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 March 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 10:02 AM IST

    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​െൻറ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും വേ​ദി​യാ​യി കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​െൻറ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​െൻറ​യും വേ​ദി​യാ​യി കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ജി​ദ്ദ: കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ച്ചി​ക്കാ​രു​ടെ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​മൂ​ഹ്യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ട് ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റ​മ​ദാ​െൻറ ആ​ത്മീ​യ​ത​യും സ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​െൻറ മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ഫ്താ​ർ എ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം നോ​മ്പ് തു​റ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ച​ട​ങ്ങ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജാ​തി, മ​ത ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി മ​നു​ഷ്യ​ർ പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ഒ​രു സാ​മൂ​ഹി​ക വേ​ദി​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്ന്. കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജി​ദ്ദ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​നോ​ജ് സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം കെ.​ടി.​എ. മു​നീ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​യാ​സ് ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നീ​സ് കൊ​ച്ച​ങ്ങാ​ടി, ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​രി​ഖ് കൊ​ച്ചി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല, ഹി​ജാ​സ് പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, വ​നി​താ വി​ങ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​നി​മ സ​നോ​ജ്, ന​സ്രി​യ ജി​ബി​ൻ, നീ​നു അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സ​ജി​ത ബാ​യ്, റാ​ണി​യ, ഔ​മ ഭാ​യ്, സു​ഹ​റ ഭാ​യ്, സൈ​ഹാ, ജു​വൈ​രി​യ, സ​ഹ​റാ, ജു​മാ​ന, ഹി​റാ, നാ​സ്‌​നീ​ൻ, ജു​ആ​ൻ ആ​ദം, ഇ​നാ​റ മ​റി​യം, ഇ​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി സേ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബാ​ബു മു​ണ്ട​ൻ​വേ​ലി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹി​ജാ​സ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Kochi Kuttayima Iftar Sangam as a platform for friendship and unity
    Similar News
    Next Story
    X