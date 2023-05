സൗദി മതകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അതിഥികളായി കെ.എൻ.എം നേതാക്കൾ ജിദ്ദയിലെത്തി

cancel camera_alt കെ.​എ​ൻ.​എം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല കോ​യ മ​ദ​നി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എം.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ സ്വീ​ക​ര​ണം By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി കെ.​എ​ൻ.​എം സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല കോ​യ മ​ദ​നി, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എം.​ഐ. അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ജി​ദ്ദ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കെ.​എ​ൻ.​എം നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ട​വ​ണ്ണ ജാ​മി​അ ന​ദ്‌​വി​യ്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്താ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി മേ​ധാ​വി​ക​ളു​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തും. സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ദി മ​ത​കാ​ര്യ പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്ദു​ല്ല ശ​രീ​ഫ്, ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്, മു​ഹ്‍യു​ദ്ദീ​ൻ താ​പ്പി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. Show Full Article

KNM leaders arrived in Jeddah as guests of the Saudi Ministry of Religious Affairs