Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:45 PM IST

    ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സിയുടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സിയുടെ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​ർ​മ ക​മ്മി​റ്റി

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ത്വാ​ഇ​ഫ്: 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​ർ​മ ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​സ്‌​ലിയാ​ർ തെ​യ്യോ​ട്ടു​ചി​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷു​ക്കൂ​ർ ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ൽ ഖു​ർ​മ​യി​ലു​ട​നീ​ളം സൗ​ഹൃ​ദ വ​ല​യ​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്തി​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​മാ​യ ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഹ​സ്സ​ൻ ഹ​സ​നി, മു​ജീ​ബ് ചോ​ക്കാ​ട്, ഹം​സ ചാ​ത്ര​ത്തൊ​ടി, ന​വാ​സ് സു​ൽ​ത്താ​നി, വി​നോ​ദ് കേ​യ​ൻ, ഉ​മ്മ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി മു​ക്കി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ബ​ഷീ​ർ വാ​രി​യ​ത്ത് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ മാ​ലി​ക് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ദി​ഖ് ഹ​റ​മൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.റാ​ഷി​ദ് പൂ​ങ്ങോ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് നാ​ലു​പു​ര​ക്ക​ൽ, ടി.​കെ.​എ​ച്ച് അ​സീ​സ്, സി.​പി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:kmccSaudi Newsgulf news malayalam
