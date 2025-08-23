Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Aug 2025 12:36 PM IST
    കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ -കെ.​എം.​സി.​സി

    ജി​ദ്ദ: സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഡോ. ​കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​നെ​യും അ​തി​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ടി​ക്ക​ടി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ.​എ. റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ ത​ന്റെ പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് ബ​ന്ധു​വി​ന് നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ ആ​ളാ​ണ് കെ.​ടി ജ​ലീ​ൽ. കോ​ട​തി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ദ​വി രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടിവ​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ വി​രോ​ധ​വും പ​രി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ലീ​ഗി​നെ​തി​രെ ജ​ലീ​ൽ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ന്റെ ബ​ന്ധു​വാ​യ കെ.​ടി. അ​ദീ​ബി​നെ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ക​സ​ന ധ​ന​കാ​ര്യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​എ​സ്.​എം.​ഡി.​എ​ഫ്‌.​സി) ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​രാ​യി നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്‌​ത കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ 2019 ൽ ​കേ​ര​ള ലോ​കാ​യു​ക്ത സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ത്തി​ന് കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​പ​ദ​വി ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​ത്.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​നുശേ​ഷം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ടു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന മ​റ​ച്ചുവെ​ക്കാ​നും ലീ​ഗി​നെ​യും മ​ത​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും കു​റ്റം പ​റ​ഞ്ഞു പാ​ർ​ട്ടി​യെ പ്രീ​തി​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ​യും സീ​റ്റ് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്രം മെ​ന​യു​ക​യാ​ണ് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ. ത​ന്റെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ബാ​ങ്ക് കൊ​ള്ള​യെ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കു​ന്ന കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​ന് ആ ​കൊ​ള്ള​യി​ൽ പ​ങ്കു​ണ്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മു​സ്‍ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും മ​ത​നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് ഒ​റ്റി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ണി​യാ​ണ് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X