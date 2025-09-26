Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:08 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന്

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്ന്
    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ല​മാ​യ 'സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ 4' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴ്‌ മ​ണി​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം, ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട് മ​ത്സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും യാം​ബു​വി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

