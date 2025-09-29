Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:37 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് പ്രൗ​ഢ സ​മാ​പ​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു 'സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ നാ​ല്' വ​ടം​വ​ലി മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ

    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി 

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യു​ടെ 95ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സീ​സ​ൺ നാ​ല്' സ​മാ​പി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട്, വ​ട​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മേ​ള​ക്ക് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. മേ​ള​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ച ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം യാം​ബു​വി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മി​ക​വും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    യാം​ബു റ​ദ് വ ​ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള 10 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച വ​ടം​വ​ലി മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ദ് വ ​ഗ​ൾ​ഫ് യു​നീ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ക്നെ​സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് ആ​യി. 16 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഷൂ​ട്ട്ഔ​ട്ട് മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ന​യ്യ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. യാം​ബു അ​ൽ മ​നാ​ർ സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്‌​സ​ര​ത്തി​ൽ എ ​ടീം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ബി ​ടീം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും 'ഹീ​റ്റ് ആ​ൻ​റ് കൂ​ൾ' എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ല്ല, കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ, അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പാ​ലീ​രി, വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ൾ, വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മേ​ള​യു​ടെ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഫോ​ർ​മു​ല അ​റേ​ബ്യ ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ അ​ലി അ​ൽ ഓം​റി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, സി​റാ​ജ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളും വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ യാ​സി​ർ കൊ​ന്നോ​ല, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​മീ​ദ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലി​ൽ, മ​ൻ​സൂ​ർ ബാ​ബു, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, റ​സാ​ഖ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് വ​ള്ളി​യ​ത്ത്, അ​ബ്ബാ​സ് പാ​റ​ക്ക​ണ്ണി, ഹ​നീ​ഫ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, സു​ബൈ​ർ ചേ​ലേ​മ്പ്ര, അ​യ്യൂ​ബ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​സ്സ​യി​ൻ പു​ലി​യ​ക്കു​ത്ത്, ഉ​ബൈ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം, ഷ​ബീ​ർ അ​രി​പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yambuSaudi NewsK.M.C.C.Sports Festival
    News Summary - K.M.C.C. Yambu Sports Festival concludes with a bang
    Similar News
    Next Story
    X