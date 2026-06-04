കോഴിക്കോട് സി.എച്ച് സെൻററിന് ധനസഹായം നൽകി കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിങ്text_fields
റിയാദ്/കോഴിക്കോട്: റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിങ്, കോഴിക്കോട് സി.എച്ച് സെൻററിനായി സമാഹരിച്ച ധനസഹായം കൈമാറി. സി.എച്ച് സെൻററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വനിതാ വിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജസീല മൂസ, പാണക്കാട് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് തുക കൈമാറി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് തണലേകുന്ന സി.എച്ച് സെൻററിെൻറ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വനിതാ വിങ് മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ ഫണ്ട് സമാഹരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
ഇതിെൻറ തുടർച്ചയായാണ് ഈ വർഷവും തുക സമാഹരിച്ച് നൽകിയത്. എം.എൽ.എമാരായ എം.എ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ, അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു, മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.ടി. ഇസ്മാഈൽ, കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷമീർ പറമ്പത്ത്, മൊയ്ദീൻ കോയ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻറ് സുഹൈൽ അമ്പലക്കണ്ടി, സി.എച്ച് സെൻറർ ഭാരവാഹികളായ എം.വി. സിദ്ധീഖ് മാസ്റ്റർ, ടി.പി. കോയ, വനിതാ വിങ് മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബു അബ്ദുൽസലാം, വനിതാ ലീഗ് ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
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