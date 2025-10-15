Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:24 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി
    റി​യാ​ദ്​: വി​വാ​ഹം, ചി​കി​ത്സ, വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ഒ​രു പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നി​ർ​ധ​ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ 12 വ​യ​സു​ള്ള കു​ട്ടി​യു​ടെ ശ​സ്ത്ര​കി​യ​ക്കാ​യി 30,000 രൂ​പ​യും കൈ​മാ​റി.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യും കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗി​യു​മാ​യ യു​വ​തി​യു​ടെ ഭ​വ​ന​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് 25,000 രൂ​പ​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള ന​രി​ക്കു​നി സ്വ​ദേ​ശി വി​ധ​വ​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ വീ​ട്​ നി​ർ​മാ​ണ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ 20,000 രൂ​പ​യും പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഷൊ​ർ​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി വി​ധ​വ​യും ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​താ​വു​മാ​യ യു​വ​തി​ക്ക് മോ​ണ്ടി​സോ​റി ബി​രു​ദം നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ഠ​ന ചെ​ല​വി​ലേ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​വി​ധ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ മു​ഖേ​ന​യും ബാ​ങ്ക് വ​ഴി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടു​മാ​ണ് സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​തെ​ന്ന് വ​നി​താ​വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ല മൂ​സ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജ്മ ഹാ​ഷിം, തി​ഫ്​​ല അ​ന​സ്, സ​ബി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സാ​റ നി​സാ​ർ, ഫ​സ്‌​ന ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi Newswomen's wingK.M.C.Cgulfnewsmalayalam
    News Summary - K.M.C.C. Women's Wing hands over assistance
