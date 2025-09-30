Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 8:31 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷിച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് വ​നി​ത വി​ങ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി നി​ഖി​ല ഷ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് വ​നി​താ വി​ങ്‌ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ത്ഹ ഡി ​പാ​ല​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും ക​വി​യ​ത്രി​യു​മാ​യ നി​ഖില എ​ൻ. ഷ​മീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സൗ​ദി ലോ​ക​ത്ത് വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഹ്മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ധാ​രാ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. തീ​ഫ് ല ​അ​ന​സ് അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് വ​നി​ത വി​ങ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ബി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, സാ​റ നി​സാ​ർ, ഫ​സ്‌​ന ഷാ​ഹി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷം​ന അ​സ്ക്ക​ർ, സു​ഹ​റ സൈ​ത​ല​വി, ബു​ഷ്റ ഹാ​രി​സ്, റ​ഹീ​മ ഷാ​ഫി, സ​ബി​ത ബീ​ഗം, ഹാ​ജ​റ താ​ജു​ദ്ധീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ല മൂ​സ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജ്മ ഹാ​ഷിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
