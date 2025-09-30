കെ.എം.സി.സി വനിത വിങ് ദേശീയദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെ.എം.സി.സി റിയാദ് വനിതാ വിങ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ബത്ഹ ഡി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി എഴുത്തുകാരിയും കവിയത്രിയുമായ നിഖില എൻ. ഷമീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൗദി ലോകത്ത് വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് റഹ്മത്ത് അഷ്റഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ആഘോഷപരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിവിധ കലാപരിപാടികളിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. തീഫ് ല അനസ് അവതാരകയായിരുന്നു. കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് വനിത വിങ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളായ സബിത മുഹമ്മദലി, സാറ നിസാർ, ഫസ്ന ഷാഹിദ് എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.
കെ.എം.സി.സി വനിത അംഗങ്ങളായ ഷംന അസ്ക്കർ, സുഹറ സൈതലവി, ബുഷ്റ ഹാരിസ്, റഹീമ ഷാഫി, സബിത ബീഗം, ഹാജറ താജുദ്ധീൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജസീല മൂസ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജ്മ ഹാഷിം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register