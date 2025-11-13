കെ.എം.സി.സി വണ്ടൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻtext_fields
ജിദ്ദ: ‘സംഘടനയെ സജ്ജമാക്കാം, തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ത്രൈമാസ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ജിദ്ദ വണ്ടൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ജനഹിതം 2025’ എന്ന പേരിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ ജനപങ്കാളിത്തംകൊണ്ടും നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യംകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി.
കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ അബ്ദുറഹിമാൻ കോഴിക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹാഫിസ് എ. മമ്പാട് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ‘വർത്തമാനകാല രാഷ്ട്രീയവും മുസ്ലിംലീഗും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി നാസർ വെളിയങ്കോട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി ട്രഷറർ ഇല്യാസ് കല്ലിങ്ങൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.
ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വി.പി. മുസ്തഫ, സെക്രട്ടറി സാബിൽ മമ്പാട്, മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മുണ്ടുപറമ്പ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാണി ഇസ്ഹാഖ്, മലപ്പുറം ജില്ല വനിത വിങ് പ്രസിഡന്റ് റസീന, നൗഫൽ ഉള്ളാടൻ, മുസ്തഫ കോഴിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കിഴിശ്ശേരി സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.പി അൻവർ വണ്ടൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
