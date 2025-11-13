Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:50 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ‘സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങാം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജി​ദ്ദ വ​ണ്ടൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ജ​ന​ഹി​തം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം​കൊ​ണ്ടും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ഫി​സ് എ. ​മ​മ്പാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ‘വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ റ​സീ​ന, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി അ​ൻ​വ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

