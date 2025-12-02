Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Dec 2025 1:30 PM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 1:30 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ന് സ്വി​ഫ്റ്റ്‌ കാ​ർ കൈ​മാ​റി

    ഗോ​ൾ​ഗാ​ല എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ക്‌​സി​റ്റ് 18ലെ ​അ​ൽ വ​ലീ​ദ് ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​ത്
    കെ.​എം.​സി.​സി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യി ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​ിറ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ജ​യി​യാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ന് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്വി​ഫ്റ്റ്‌ കാ​ർ കൈ​മാ​റി. സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ടും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഗോ​ൾ​ഗാ​ല എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​ക്‌​സി​റ്റ് 18ലെ ​അ​ൽ വ​ലീ​ദ് ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ​ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​ത്.സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പാ​ര​ഗ​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ഷീ​ർ മു​സ്‌​ല്യാ​ര​ക​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ നി​സാ​മു​ദീ​ൻ ചേ​ലേ​മ്പ്ര​ക്ക് ഔ​ട്ട് റൈ​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ബു​ള്ള​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര​യും ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട​യും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ഐ​ഫോ​ൺ സി​ക്​​സ്​​റ്റീ​ൻ പ്രോ​മാ​ക്സ് മോ​ഡേ​ൺ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് മാ​നേ​ജ​ർ ശാ​ഹു​ൽ അ​ൻ​വ​ർ വി​ജ​യി​യാ​യ നൗ​ഫ​ലി​ന്​ കൈ​മാ​റി.​ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ജ​യി​യാ​യ ഐ​ഹാ​ന്​ സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യം കം​ഫ​ർ​ട്ട് ട്രാ​വ​ൽ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്തും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ലാ​പ്ടോ​പ് ഐ.​ബി ടെ​ക് മാ​നേ​ജ​ർ നാ​സ​ർ മൂ​ച്ചി​ക്കാ​ട​ന്​ വി​ജ​യി​യാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് കൊ​ല്ലം ന​ൽ​കി. മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യി​യാ​യ സു​ജ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നും നാ​ലാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​നാ​യ റാ​സി​ഖി​നും​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വെ​ള​ള​പ്പാ​ടം കൈ​മാ​റി.

    കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്ങി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, വാ​ദി ത്വ​യി​ബ മ​ദ്​​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദ​ഫ്മു​ട്ട്, സ്കോ​പ്പ് ടീ​മി​​ന്റെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ട്, ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഫൈ​നാ​ൻ​സി​ങ്​ ഹെ​ഡ്‌ ഹ​സീ​ബ്‌, അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷം​സു പെ​രു​മ്പ​ട്ട, മ​ജീ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ്‌ മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാം​ങ്ക​ണ്ടി, ഷ​മീ​ർ പ​റ​മ്പ​ത്ത്, പി.​സി. അ​ലി വ​യ​നാ​ട്, സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ, പി.​സി. മ​ജീ​ദ്, റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, ജ​സീ​ല മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

