Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 9:03 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി റാ​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി

    കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി റാ​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി
    അ​ൽ​കോ​ബാ​ർ: കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​ൽ​കോ​ബാ​ർ റാ​ക്ക ഏ​രി​യ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​നി പ​യ്യോ​ളി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് അ​ൽ​കോ​ബാ​ർ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ക്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വെ​ൽ​ഫ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ നി​ല​മ്പു​ർ, ആ​ബി​ദ് പാ​റ​ക്ക​ൽ,അ​ന​സ് പ​ക​ര. ആ​ഷി​ഖ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്. ജ​മാ​ൽ ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ.

    ന​വാ​സ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി. ഷാ​ഫി മാ​സ്റ്റ​ർ. ല​ത്തീ​ഫ് ഫ​റോ​ക്ക്. തൗ​ഫീ​ഖ് താ​നാ​ളൂ​ർ , അ​ബ്ദു റ​ഊ​ഫ്, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, റാ​ക്ക ഏ​രി​യാ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഹ​ൽ മോ​ൻ പ​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​ലാം പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccsocial securityAl KhobarSaudi Arabia News
