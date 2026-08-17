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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 9:44 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി; ക​തി​രൂ​രി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്​ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ

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    കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി; ക​തി​രൂ​രി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്​ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ
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    സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ദ​മ്മാം/​​ത​ല​ശ്ശേ​രി: പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച ക​തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി. പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഫ​ണ്ട് കെ.​എം.​സി.​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ൻ​സാ​രി മ​ന്ദ​ബ​ത്ത്, ക​തി​രൂ​ർ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദാ​വൂ​ദി​ന് കൈ​മാ​റി.

    കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ റ​ഷീ​ദ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ ക​തി​രൂ​ർ, ജു​ബൈ​ൽ ദാ​ഖ​ൽ മ​ഹ്ദൂ​ദ് ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​ആ​ർ. ആ​സി​ഫ് ഇ​ക്ബാ​ൽ, ക​തി​രൂ​രി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന മു​സ്ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബ​ഷീ​ർ ചെ​റി​യാ​ണ്ടി, പി.​ആ​ർ. പോ​ക്ക​ർ, കോ​ട്ട​യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ വി.​കെ. സു​മി​നാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഷാ​ജി​ർ, ത​ല​ശ്ശേ​രി ടൗ​ൺ യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റു​ഫൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:kmccSaudi NewsGulf UpdateSocial Security Fund
    News Summary - KMCC Social Security Fund Transferred
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