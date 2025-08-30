Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:22 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ശ​റ​ഫി​യ്യ റ​യാ​ൻ ഏ​രി​യ കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    kmcc
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ശ​റ​ഫി​യ്യ-​റ​യാ​ൻ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 19, 25, 26, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3, 10 എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം, ജി​ദ്ദ കെ.​എം. സി. ​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ഷ​റ​ഫി​യ്യ - റ​യാ​ൻ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    റ​യാ​ൻ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ത​ര​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ക്ക കെ ​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മ​ങ്ക​ര​ത്തൊ​ടി സ​ലാം മ​മ്പാ​ടി​ന് ന​ൽ​കി പി.​സി.​എ.​റ​ഹ്മാ​ൻ (ഇ​ണ്ണി) നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ശ​റ​ഫി​യ്യ അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹാ​രി​സ് മ​മ്പാ​ട്, സ​ലീം പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, റ​ഫീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, ജു​നൈ​സ് ഒ​റം​വും​പു​റം, ത​ട്ടാ​ര​ത്തൊ​ടി ഫാ​യി​സ്, മ​ങ്ക​ര​ത്തൊ​ടി അ​നീ​ഷ്റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

