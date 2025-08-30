കെ.എം.സി.സി ശറഫിയ്യ റയാൻ ഏരിയ കൂപ്പൺ വിതരണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: സെപ്റ്റംബർ 19, 25, 26, ഒക്ടോബർ 3, 10 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ ഇ. അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ സ്മരണാർഥം, ജിദ്ദ കെ.എം. സി. സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിന്റെ സമ്മാനകൂപ്പൺ വിതരണത്തിന് കെ.എം.സി.സി ഷറഫിയ്യ - റയാൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി തുടക്കം കുറിച്ചു.
റയാൻ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിതരണ ഉദ്ഘാടനം മക്ക കെ എം.സി.സി കമ്മിറ്റി അംഗം മങ്കരത്തൊടി സലാം മമ്പാടിന് നൽകി പി.സി.എ.റഹ്മാൻ (ഇണ്ണി) നിർവഹിച്ചു. ശറഫിയ്യ അൽ റയാൻ പോളിക്ലിനിക്ക് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹാരിസ് മമ്പാട്, സലീം പാറപ്പുറത്ത്, റഫീഖ് തുവ്വൂർ, ജുനൈസ് ഒറംവുംപുറം, തട്ടാരത്തൊടി ഫായിസ്, മങ്കരത്തൊടി അനീഷ്റഹ്മാൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
