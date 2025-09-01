Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:20 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    kmcc riyadh
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി മു​സാ​ഹ്മി​യ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി.കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം വാ​ഴ​മ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​കു​റി​ച്ചും സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ​കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ല​വി ഹാ​ജി, ട്ര​ഷ​ർ ആ​ബി​ദ് പു​ത്തൂ​ർ, വ​ർ​ക്കിങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ബീ​ബ് ഉ​ള്ള​ണം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. അ​നീ​ർ ബാ​ബു, കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​റാ​ജ് മേ​ട​പ്പി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി മു​സാ​ഹ്മി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹു​ൽ കു​റ്റാ​ളൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia NewsArea ConventionKMCC Riyadh
