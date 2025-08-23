Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:41 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:41 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    K.M.C.C. Riyadh Kottakal Mandal Committee
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം പ​രി​പാ​ടി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​ക്സി​റ്റ് 18 സു​ലൈ​യി​ല്‍ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ര്‍ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വേ​ങ്ങ​ര, അ​ഷ​റ​ഫ് ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, ഷ​രീ​ഫ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, മു​നീ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, മു​നീ​ർ മ​ക്കാ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ടീ​മു​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റാ​ക്ക​ര, വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, പൊ​ന്മ​ള ടീ​മു​ക​ള്‍ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. വാ​ശി​യേ​റി​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പൊ​ന്മ​ള, ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം, കു​റ്റി​പ്പു​റം ടീ​മു​ക​ള്‍ വി​ജ​യി​ച്ചു. ബ​ലൂ​ൺ പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ട്‌ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷ​ഹ​ദ് ഇ​രി​മ്പി​ളി​യം എ​ന്നി​വ​ര്‍ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സൗ​ണ്ട്സ് ലൈ​ൻ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഇ​ശ​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ഹൃ​ദ്യ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബി​നി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ര്‍ത്ത​ക്ക് കേ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൊ​യ്തീ​ന്‍കു​ട്ടി പൊ​ന്മ​ള നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ലം​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണി​യേ​രി​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ സി. ​കെ പാ​റ, മൊ​യ്തീ​ന്‍കു​ട്ടി പൂ​വാ​ട്, ഷു​ഹൈ​ബ് മ​ന്നാ​നി, മൊ​യ്തീ​ന്‍ കോ​ട്ട​ക്ക​ല്‍, ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ പൊ​ന്മ​ള, മ​ജീ​ദ് ബാ​വ ത​ല കാ​പ്പ്, ഹാ​ഷിം കു​റ്റി​പ്പു​റം, ജം​ഷീ​ദ് കൊ​ടു​മു​ടി, ഫ​ര്‍ഹാ​ന്‍ കാ​ടാ​മ്പു​ഴ, നി​സാ​ര്‍ പാ​റ​ശ്ശേ​രി, സി​റാ​ജ് അ​ടാ​ട്ടി​ൽ, ദി​ലൈ​ബ് ചാ​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, മു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ, യൂ​നു​സ് പൊ​ന്മ​ള, മു​സ്ത​ഫ കു​റ്റി​പ്പു​റം, ഹ​മീ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​നൂ​ർ, മ​സ്ഹ​ർ, ഷ​ബീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ന്ന​ക്കാ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

