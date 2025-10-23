Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 6:24 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 6:24 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന 'ത​സ്‌​വീ​ദ്' കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പ​ന മാ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന് (വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച) വൈ​കീട്ട് ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ മ​ലാ​സി​ലെ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ്രഫ. ഖാ​ദ​ർ മൊ​യ്ദീ​ൻ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വും ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, പി.​വി അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് എം.​പി, മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ ക​ല്ലാ​യി, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ ഫി​റോ​സ്, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സു​ൽഫി​ക്ക​ർ സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി ബ്ലാ​ത്തൂ​രി​ന് ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് സ്മാ​ര​ക മാ​ന​വ​സേ​വ അ​വാ​ർ​ഡും, വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വേ​റി​ട്ട ഇ​രു​പ​തോ​ളം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 'ത​സ്‌​വീ​ദ്' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ വാ​രം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി.​പി മു​ക്താ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പെ​രു​മ്പ, ജി​ല്ല ക​മ്മ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​സാ​ഖ് വ​ള​ക്കൈ, ട്ര​ഷ​റ​ർ യാ​ഖൂ​ബ് തി​ല്ല​ങ്കേ​രി, സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു വ​ള​ക്കൈ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsDistrict ConferenceKMCC Kannur DistrictKMCC Riyadh
    News Summary - K.M.C.C. Riyadh Kannur District Conference today
    Similar News
    Next Story
    X