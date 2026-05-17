    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 May 2026 2:28 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 2:28 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ പ​ദ്ധ​തി ആ​നു​കൂ​ല്യവി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​സാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി 'പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ' ആ​നു​കൂ​ല്യം പ​രേ​ത​നാ​യ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി പ​തി​നാ​റു​ങ്ങ​ൾ വ​ട​ക്കേ മ​മ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്‌​ദു​ള്ള​യു​ടെ ആ​ശ്രി​ത​ർ​ക്ക് നി​യു​ക്ത എം.​എ​ൽ.​എ പി.​എം.​എ സ​മീ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു. 

    ജി​സാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ കാ​രു​ണ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ജി​സാ​ൻ പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ സു​ര​ക്ഷ സ്‌​കീം പ​ദ്ധ​തി അ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം നി​യു​ക്ത എം.​എ​ൽ.​എ പി.​എം.​എ സ​മീ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​സാ​നി​ലെ ഐ​ദാ​ബി ഏ​രി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ നാ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ച് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട തി​രു​ര​ങ്ങാ​ടി പ​തി​നാ​റു​ങ്ങ​ൽ വ​ട​ക്കേ മ​മ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്‌​ദു​ള്ള​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യ ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്ക് എം.​എ​ൽ.​എ കൈ​മാ​റി. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​തൃ​ക​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ പി.​എം.​എ സ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഷ്‌​റ​ഫി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​എ​ച്ച് മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ചീ​ഫ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റും തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ (കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി), അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മ​ൻ കു​ട്ടി (മു​നി​സി​പ്പ​ൽ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​സ്ത​ഫ പ​റാ​ത്ത് (മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ബ്ദു​ള്ള സി.​ടി അ​സ്‌​ലി, സു​ബൈ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​ഒ മു​നീ​ർ, പി.​കെ അ​യ്യൂ​ബ്, ഷ​മീ​ന മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ഐ​ദാ​ബി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചൊ​ക്ലി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:pravasigulfK.M.C.C.
    News Summary - K.M.C.C. Pravasi Care Scheme Benefit Distribution Launch
