Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:04 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യ​ത്തി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പ​ഹാ​രം സ​ലീം പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ മു​സ്ത​ഫ ഇ​രു​മ്പു​ഴി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് (മു​ത്തു) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യം (നാ​ണി​പ്പ) മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വ​ര​വ് ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യു​നൂ​സ് പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പാ​പ്പി​നി​പ്പാ​റ, എം.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ൻ, എം.​സി മ​നാ​ഫ്, സ​ലാം മു​ടി​ക്കോ​ട്, ശ​രി​ഫ് തെ​ക്കു​മ്പാ​ട്, ശാ​ഫി പു​ളി​ക്ക​ൽ, മു​ജീ​ബ് കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ്, നൗ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്ത​ഫ മു​ടി​ക്കോ​ട്, യാ​സ​ർ കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​ത്യ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. എം.​കെ മു​സ്ത​ഫ, ബ​ഷീ​ർ പാ​പ്പി​നി​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കെ.​എം.​സി.​സി പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ട​ങ്ങ​യ​ത്തി​ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

