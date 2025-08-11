Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 7:19 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി 'മു​ന്നൊ​രു​ക്കം' പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ഇ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മു​ന്നൊ​രു​ക്കം 2025' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഹാ​ഇ​ൽ: കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ 'മു​ന്നൊ​രു​ക്കം 2025' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹൈ​ലി​ലെ ന​സി​യ ഡി​സ്ട്രി​കി​ലെ ലു​മൈ​ർ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ർ​ക്കി​ങ് ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. വ​രാ​ൻ പോ​കു​ന്ന തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സം​ഗം, പ്ര​ബ​ന്ധം, പ്രാ​സ്ഥാ​നി​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്, നീ​ന്ത​ൽ മ​ത്സ​രം, ബാ​സ്ക്ക​റ്റ്ബാ​ൾ ത്രോ, ​കാ​രം​സ്, ക​രോ​ക്കെ ഇ​ശ​ൽ വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.ചാ​യ മ​ക്കാ​നി, ജ്യൂ​സ് പാ​ർ​ല​ർ, ഹ​ൽ​വ ബ​സാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഫു​ഡ്‌ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. വൈ​കി​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു.

    കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ മാ​ള പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മ​ദ്ര​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​പ്പു എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മു​ക്ക്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ന്തി​പ്പൊ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ൽ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ക്ക​രി​യ ആ​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ സ​ക്കീ​ർ വാ​ക​യാ​ട്, നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, മു​സ്ത​ഫ പീ​ച്ചി​ങ്ങോ​ട്, അ​ബ്ബാ​സ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷ്ക​ർ വ​ട​ക​ര, സ​ക​രി​യ ആ​ഴ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​ബീ​ർ മ​ർ​ഹ​ബ​ക്ക്, നൗ​ഷാ​ദ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, കാ​ദ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, റ​ഫീ​ഖ് അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. സ​ക്ക​രി​യ കാ​വും​പ​ടി, ഹാ​രി​സ് മ​ച്ച​ക്കു​ളം, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ വ​ട​ക​ര, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഊ​ർ​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ഫി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്കോ​ത്ത്, സി​ദ്ധി​പ്പ മ​ക്ക​ര​പ്പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccGulf NewscampSaudi Arabia News
    News Summary - KMCC organizes 'Punnorukkam' activist camp
    Similar News
    Next Story
    X