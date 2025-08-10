Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Aug 2025 6:14 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 6:14 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ൽ മ​സീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്.

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അ​ൽ മ​സീ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ഗ​ൽ​ഭ​രാ​യ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഖാ​ലി​ദ് പ​റ​മ്പി​ൽ​പീ​ടി​ക അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക്യാ​മ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ള​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഡോ. ​അ​മീ​ന ഹ​സ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം മ​സീ​ഫ് ക്ലി​നി​ക് എം.​ഡി മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി ആ​ദ്യ കാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, ട്രൈ​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ്സ്, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ്ദം, പ്ര​മേ​ഹം, ശ​രീ​ര​ഭാ​ര സൂ​ചി​ക (ബി.​എം.​ഐ) തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ധ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ.​അ​മീ​ന ഹ​സ്സ​ൻ, ഡെ​ന്റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​കൃ​ഷ്ണ മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ മാ​ങ്കാ​വ്, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മ​ജീ​ദ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ക​രീം ക​നാ​പു​റം, മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹം​സ വ​ള​രാ​ട്, പ​രീ​ദ് കു​ട്ടി ആ​യ​ക്കാ​ട്, ഹാ​രി​സ് ക​ള​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, സ​മ​ദ് കൊ​റ​ളോ​ട്ടി, റി​യാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഗ​ഫൂ​ർ പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, നി​ഷാ​ദ് ക​രി​പ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഫാ​മി​ലി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ 200 ഓ​ളം പേ​രു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി മു​റൂ​ജ് ഏ​രി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, മ​സീ​ഫ് ക്ലി​നി​ക് സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ക​ള​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​ബീ​റ​ലി ഒ​താ​യി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

