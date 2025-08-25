Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Aug 2025 10:18 AM IST
    കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ർ​മ ദി​ന​വും വോ​ട്ട് ചോ​രി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ർ​മ ദി​ന​വും വോ​ട്ട് ചോ​രി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.സി ​ന​ജ്‌​റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'വോ​ട്ട് ചോ​രി' ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    ന​ജ്റാ​ൻ: കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്‌​റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​ദി​ന​വും, രാ​ഹു​ൽ​ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന വോ​ട്ട് ചോ​രി കാ​മ്പ​യി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കെ. ​എം. സി. ​സി, ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം പൂ​ള​പ്പോ​യി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട് ചോ​രി കാ​മ്പ​യി​ൻ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ 'വോ​ട്ട് അ​ധി​കാ​ർ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​തി​ഞ്ജ' ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി ഷാ​ക്കി​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വോ​ട്ട് ചോ​രി ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മ​മ്പാ​ട് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    kmcc, Gulf News, vote scam, saudi news
