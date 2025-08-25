കെ.എം.സി.സി ഓർമ ദിനവും വോട്ട് ചോരി ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനവും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
നജ്റാൻ: കെ.എം.സി.സി നജ്റാൻ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഓർമദിനവും, രാഹുൽഗാന്ധി നടത്തുന്ന വോട്ട് ചോരി കാമ്പയിന് ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
കെ. എം. സി. സി, നജ്റാൻ ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ സലീം ഉപ്പള അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി അബ്ദുൽ സലാം പൂളപ്പോയിൽ, മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു.
വോട്ട് ചോരി കാമ്പയിൻ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ.ടി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, സെക്രട്ടറി ഖലീൽ റഹ്മാൻ ചെറുതുരുത്തി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പ്രവർത്തകർ 'വോട്ട് അധികാർ ഐക്യദാർഢ്യ പ്രതിഞ്ജ' ചെയ്തു. ഒ.ഐ.സി.സി പ്രതിനിധി ഷാക്കിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ ചാവക്കാട് എന്നിവർ വോട്ട് ചോരി ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപന പരിപാടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സത്താർ തച്ചനാട്ടുകര സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഉസ്മാൻ കാളികാവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഷറഫുദ്ദീൻ മമ്പാട് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register