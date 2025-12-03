കെ.എം.സി.സി സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
അബഹ: കെ.എം.സി.സി സപ്തൽ അലായ കമ്മിറ്റി സ്നേഹസംഗമം വിവിധ കലാ, കായിക മത്സരങ്ങളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സേവനത്തിനിടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ രണ്ട് ധീരജവാന്മാർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
സെക്രട്ടറി നൗഫൽ മൂനാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ നാസർ മാമ്പ്ര അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഉദ്ഘാടനം ഷഫീഖ് കൊയിലാണ്ടി നിർവഹിച്ചു. ട്രഷറർ റഫീഖ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വാഗതവും ഫൗസു റഹ്മാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നിരവധി ഫാമിലികൾ സ്നേഹ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
