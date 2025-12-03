Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    3 Dec 2025 9:10 AM IST
    3 Dec 2025 9:10 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​ബ​ഹ: കെ.​എം.​സി.​സി സ​പ്ത​ൽ അ​ലാ​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം വി​വി​ധ ക​ലാ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ത്തി​നി​ടെ ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ധീ​ര​ജ​വാ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ മൂ​നാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നാ​സ​ർ മാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷൂ​ട്ട്‌ ഔ​ട്ട്‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഷ​ഫീ​ഖ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഫീ​ഖ് പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൗ​സു റ​ഹ്​​മാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി ഫാ​മി​ലി​ക​ൾ സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

