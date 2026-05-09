Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightതബൂക്കിൽ കെ.എം.സി.സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 May 2026 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 11:54 AM IST

    തബൂക്കിൽ കെ.എം.സി.സി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തബൂക്കിൽ കെ.എം.സി.സി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel

    തബൂക്ക്: മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയ 85,327 വോട്ടിെൻറ ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷവും, തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധികളായ എ.എം. ഷാജഹാൻ (പാപനാശം), എസ്.എസ്.ബി. സെയ്യിദ് ഫാറൂഖ് ബാഷ (വാണിയമ്പാടി) എന്നിവർ നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയവും തബൂക്കിലെ കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ ആഘോഷിച്ചു. ഷാര അൽ ആം സൂക്കിലെ ചില്ലീസ് റസ്റ്റാറൻറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേക്ക് മുറിച്ചും മധുരപാനീയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുമാണ് പ്രവർത്തകർ സന്തോഷം പങ്കിട്ടത്.

    ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ലാലു ശൂരനാട്, കെ.എം.സി.സി സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സമദ് ആഞ്ഞിലിങ്ങാടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നൗഷാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സാലി പട്ടിക്കാട്, കബീർ പൂച്ചാമം, സാജിദ് കണ്ണൂർ, ഇസ്ഹാഖ് കണ്ണൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ഇസ്മാഈൽ പുള്ളാട്ട്, നിസാം ടി.ബി.ആർ, എൻജി. യാസർ, ഗഫൂർ മണ്ണാർക്കാട്, ഹംസ ടി.എൻ പുരം, അലി പുതുപൊന്നാനി, സൽമാൻ, നജീബ്, ആദിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmcctabukmuslim leaguSaudi Arabian News
    News Summary - KMCC organized a celebration in Tabuk
    Similar News
    Next Story
    X