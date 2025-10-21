Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:15 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    കെ.​എം.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ജ്റാ​നി​ൽ

    തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ന​ജ്‌​റാ​ൻ : 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​ബ്ബാ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ർ ഫൈ​സി​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫോ​റം ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സു​ബൈ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​സ​ൽ, സു​ബ്ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, നി​സാ​ർ ഫൈ​സി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ല​ത്തീ​ഫ് വ​യ​നാ​ട്, ജ​ബ്ബാ​ർ ഹ​സ്സ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ എ​ക്സി​കു​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഖ​ലീ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉ​സ്മാ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ജ്റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ ര​ണ്ട് മാ​സ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അം​ഗ്വ​ത്വം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ജ്‌​റാ​ൻ ഐ​നു​ൽ ഹു​ദ സു​ന്നി മ​ദ്ര​സ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ജ്‌​റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

