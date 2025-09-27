Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    27 Sept 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:47 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ന​ജ്റാ​ൻ: 95ാം സ​ൗദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു . ന​ജ്റാ​നി​ലെ കിങ് ഖാ​ലി​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് ന​ജ്റാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ഉ​പ്പ​ള, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ ത​ച്ച​നാ​ട്ടു​ക​ര, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹാ​രി​സ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജ​ബ്ബാ​ർ പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഷി​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ന​ജ്റാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഫൈ​സ​ൽ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷ​ഫ​റു, ഗു​ഫൂ​ർ, അ​ക്ബ​ർ താ​നൂ​ർ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഹം​സ, ന​സീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, മു​സ്ത​ഫ, സാ​ദി​ഖ്, മ​നാ​ഫ് ഹ​സ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കിം​ഗ് ഖാ​ലി​ദ് ഹോ​സ്പ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് സ്റ്റാ​ഫു​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ന് സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ജ്റാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളാ​യ പ്ര​തി​ഭ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി, എ​സ്.​ഐ.​സി, ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ത​മി​ഴ് മ​ന്ത്രം, ന​ജ്റാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ക്യാ​മ്പി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    News Summary - K.M.C.C. Najran Central Committee organized a blood donation camp
