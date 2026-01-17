Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 10:35 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സൗ​ത്ത് സോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്, ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ള​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ റാ​വു​ത്ത​ർ, ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ലാ​ണ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മം നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ന​സ് അ​രി​മ്പാ​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി ചു​ങ്ക​ത്ത​റ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നാ​സ​ർ കാ​യം​കു​ളം, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജാ​ബി​ർ മ​ടി​യൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ട്, ന​ദീ​ർ പാ​നൂ​ർ, നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല്ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​ല്ലാ​രി​മം​ഗ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഫൈ​സ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സൗ​ത്ത് സോ​ണി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മി​ക​ച്ച ഒ​രു സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

