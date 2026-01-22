Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:34 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​; ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്

    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​; ഇ​ന്ന് കി​ക്കോ​ഫ്
    യാം​ബു: കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 40-ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ടി. സ​ഹീ​റി​െൻറ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ത്ഥം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കി​ക്കോ​ഫ്. യാം​ബു റ​ദ്​​വ ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 11.30-ന് ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 13 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യാം​ബു​വി​ലെ റീം ​അ​ൽ ഔ​ല ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി മു​ഖ്യ​പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ മേ​ള​യു​ടെ വി​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ത്രി​ദി​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഫൈ​ന​ൽ ജ​നു​വ​രി 30-നാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം അ​ന​സ് എ​ട​ത്തൊ​ടി​ക മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

