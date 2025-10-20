Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 1:53 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​ക്ക: കെ.​എം.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ക്ക​യി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടിവ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ച ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്‌ കെ.​എം.​സി.​സി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ 12 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മാ​യി സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ലു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും വി​വി​ധ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യും ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ മ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും അം​ഗ​മാ​വാം. നാ​സ​ർ കി​ൻ​സാ​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, കു​ഞ്ഞാ​പ്പ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, എം.​സി നാ​സ​ർ, സ​ക്കീ​ർ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്, ഷാ​ഹി​ദ് പ​രേ​ട​ത്ത്, ഇ​സ്സു​ദ്ധീ​ൻ ആ​ലു​ക്ക​ൽ, സ​മീ​ർ കൊ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccsoudi
    News Summary - KMCC Mecca Safety Plan campaign begins
