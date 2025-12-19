Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 10:25 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണ​വും സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​വും നാ​ളെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്

    സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യയു​ണ്ടാകും
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണ​വും സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​വും നാ​ളെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്
    Listen to this Article

    മ​ക്ക: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്വീ​ക​ര​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ സ്കീം ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​വും നാളെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം വാ​രി​യ​ൻ​കു​ന്ന​ൻ ടൗ​ൺ​ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്ക് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ റി​ലീ​ഫ് സെ​ല്ലി​ൽ നി​ന്ന് വി​വി​ധ സി.​എ​ച്ച് സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    മു​സ്ലിം​ലീ​ഗ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​മീ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള, പി.​കെ ബ​ഷീ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, വ​നി​ത ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ന​ജ്മ ത​ബ്ശീ​റ, യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ൽ​സി​മി​യ, സ​ക്കീ​ന പു​ൽ​പാ​ട​ൻ, പി.​എ​ച്ച് ആ​യി​ശ ബാ​നു, സി.​പി സൈ​ത​ല​വി, മ​റ്റു ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ലാ നേ​താ​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ സൂ​ഫി ഗാ​യ​ക​ൻ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ​ൽ സ​ന്ധ്യ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, കു​ഞ്ഞാ​പ്പ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ഹാ​രി​സ് പെ​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, എം.​സി നാ​സ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സ​ക്കീ​ർ കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

