Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:42 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    മ​ക്ക: 'അ​ന്നം ന​ൽ​കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ര​ക്തം സ​മ്മാ​നം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി മ​ക്ക സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 95 കെ.​എം.​സി.​സി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ക്കൊ​ണ്ട​ത്.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ, ശാ​ഹി​ദ് പ​രേ​ട​ത്ത്, എം.​സി അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ, കു​ഞ്ഞാ​പ്പ പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, സി​ദ്ധീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, സ​മീ​ർ ബ​ദ​ർ കൊ​ട്ടു​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccSaudi NewsBlood Donation Campgulf news malayalam
    News Summary - KMCC Mecca Central Committee organized a blood donation camp
    Similar News
    Next Story
    X