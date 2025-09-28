കെ.എം.സി.സി മക്ക സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മക്ക: 'അന്നം നൽകുന്ന രാജ്യത്തിന് ജീവരക്തം സമ്മാനം' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സൗദി ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗദി കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ച കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എം.സി.സി മക്ക സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മക്കയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 95 കെ.എം.സി.സി വളന്റിയർമാർ രക്തദാനം നൽകിയാണ് ദേശീയദിനത്തിൽ പങ്കുക്കൊണ്ടത്.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, മുസ്തഫ മലയിൽ, ശാഹിദ് പരേടത്ത്, എം.സി അബ്ദുന്നാസർ, കുഞ്ഞാപ്പ പൂക്കോട്ടൂർ, സിദ്ധീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി, സമീർ ബദർ കൊട്ടുക്കര എന്നിവരും വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register