Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 25 Aug 2025 10:39 AM IST
    date_range 25 Aug 2025 10:39 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ഫ​ണ്ട്‌ കൈ​മാ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽനി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സ്വ​രൂ​പി​ച്ച ഫ​ണ്ട്‌ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ്‌ സോ​ങ്കാ​ൾ മം​ഗ​ൽ​പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ഹാ​ലി​ന് കൈ​മാ​റി.

    മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി ക​ര​ക​ണ്ടം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ജാ​ബി​ർ ഫൈ​സി, റ​ഹീം സോ​ങ്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:kmccMSFGulf Newssoudi news
    News Summary - KMCC Manjeswaram Mandal Committee transfers MSF funds
