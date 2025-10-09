Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Oct 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 10:02 AM IST

    'പ്ര​ജീ​ര​ധം 2'; കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ് ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം നാ​ളെ

    'പ്ര​ജീ​ര​ധം 2'; കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ് ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ പ​രി​ശീ​ല​നം നാ​ളെ
    റി​യാ​ദ്: അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ടാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് റെ​സ്‌​ക്യൂ ട്രെ​യി​നി​ങ്​ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ‘പ്ര​ജീ​ര​ധം 2 (പ്രാ​ഥ​മി​ക ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധ​ർ​മം) എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​നം നാ​ളെ (വെ​ള്ളി) ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12.30 മു​ത​ൽ ബ​ത്ഹ നൂ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക ശു​ശ്രൂ​ഷ അ​റി​വു​ക​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം.

    ആ​ദ്യ​ത്തെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രി​യാ​യ അ​റി​വോ​ടു​കൂ​ടി ഇ​ട​പെ​ഴ​കാ​ൻ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക വ​ഴി, ഓ​രോ പ്ര​വാ​സി​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് നി​റ​വേ​റ്റാ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ധ​ർ​മ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​വു​ക​യെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​ർ.​പി.​എം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ്​ സെൻറ​ർ സി.​ഇ.​ഒ ബാ​നേ​ഷ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല, റി​യാ​ദ് ടെ​റി​ട്ട​റി മാ​നേ​ജ​ർ ഷു​ജാ ബി​ൻ സൗ​ദ് അ​ൽ നൗ​മാ​സി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സീ​നി​യ​ർ ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ സ​നൂ​പ്, ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ മു​ബാ​റ​ക് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​മാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ക.

