Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ്ജ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:27 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി മ​ഹ്ജ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന്യൂ ​ഗു​ലൈ​ൽ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​ഞ്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച ധീ​ര ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​ക​ളെ സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കെ.​കെ മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ലീ​ൽ ചെ​മ്മ​ല സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ​യും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കും വി​ധം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഫാ​സി​സ്റ്റ് സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​ട​ത്തു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ത പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ചാ​ച്ചാ​ജി​യു​ടെ വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​ച്ചു​ബാ​ല​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ ചാ​ച്ചാ​ജി​യെ അ​നു​ക​രി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഫാ​ത്തി​മ മി​ൻ​ഹ ഗാ​ന​മാ​ല​പി​ച്ചു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പാ​യ​സ​വും പ​ല​ഹാ​ര​വും വി​ത​ര​ണം ന​ട​ന്നു.

    മേ​ക്കോ​ത്ത് കോ​യ, അ​ഫ്സ​ൽ മു​ണ്ട​ശ്ശേ​രി, ടി.​പി അ​ബ്ദു​ല്ല, ആ​ഷി​ക് പാ​ലോ​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, ഉ​മ്മ​ർ അ​മ​ര​മ്പ​ലം, ഇ​ല്യാ​സ് കാ​രാ​ട​ൻ, ജ​വാ​ദ് പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ, ജ​ലീ​ൽ പു​ൽ​പ്പാ​ട​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം മു​ണ്ടേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​സി സു​ഹൈ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence DaycelebrationsK.M.C.C.Saudi Arabia News
    News Summary - K.M.C.C. Mahjar Ariya organized Independence Day celebrations
    Similar News
    Next Story
    X