കെ.എം.സി.സി 'കോഴിക്കോടൻ ഫെസ്റ്റ് 2025'പോസ്റ്റർ പ്രകാശനംtext_fields
ജിദ്ദ: കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി ഒക്ടോബർ 17ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'കോഴിക്കോടൻ ഫെസ്റ്റ് 2025'ന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ദലിത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി.ബാബു നിർവഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കൊല്ലി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ അബ്ദുറഹിമാൻ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ദലിത് ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
കെ.എം.സി.സി പ്രവാസലോകത്തും കേരളത്തിലും നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ അഭിമാനാർഹമാണെന്നും പ്രവാസത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ഫെസ്റ്റുകൾ ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന സമ്മാനകൂപ്പണ് വിതരണോദ്ഘാടനം കോഴിക്കോടൻ റസ്റ്റാറന്റ് ഉടമകളായ അൻസാർ നാദാപുരവും, ഹാരിസ് തുണിച്ചേരിയും ചേർന്ന് ബാവ കീഴില്ലത്തിന് നൽകി നിർവഹിച്ചു.
കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആക്ടിംങ് പ്രസിഡന്റ് എ.കെ ബാവ, കോഴിക്കോടൻ ഫെസ്റ്റ് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ സുബൈർ വാണിമേൽ, ജനറൽ കൺവീനർ ബഷീർ കീഴില്ലത്ത്, കെ.എം.സി.സി വനിത വിംഗ് സെക്രട്ടറി നസീഹ അൻവർ, ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ വഹാബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ ഷാഫി പുത്തൂർ, ഷബീർ അലി, സാലിഹ് പൊയിൽതൊടി, ബഷീർ വീര്യമ്പ്രം, സാബിറ മജീദ്, ഹാജറ ബഷീർ, മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുൽ ആബിദീൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഒ.പി അബ്ദുൽ സലാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.സലിം മലയിൽ ഖിറാത്ത് നടത്തി.
