Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 10:58 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025'പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025' ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് 2025'ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ദ​ലി​ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി.​ബാ​ബു നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടിങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടി.​കെ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദ​ലി​ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി ബാ​ബു മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും കേ​ര​ള​ത്തി​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഫെ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​കൂ​പ്പ​ണ്‍ വി​ത​ര​ണോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളാ​യ അ​ൻ​സാ​ർ നാ​ദാ​പു​ര​വും, ഹാ​രി​സ് തു​ണി​ച്ചേ​രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ബാ​വ കീ​ഴി​ല്ല​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടിം​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ ബാ​വ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​ബൈ​ർ വാ​ണി​മേ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബ​ഷീ​ർ കീ​ഴി​ല്ല​ത്ത്, കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വിം​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ഹ അ​ൻ​വ​ർ, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷാ​ഫി പു​ത്തൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സാ​ലി​ഹ് പൊ​യി​ൽ​തൊ​ടി, ബ​ഷീ​ർ വീ​ര്യ​മ്പ്രം, സാ​ബി​റ മ​ജീ​ദ്, ഹാ​ജ​റ ബ​ഷീ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​പി അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​സ​ലിം മ​ല​യി​ൽ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:K.M.C.CPoster ReleasedKozhikode
    News Summary - K.M.C.C. 'Kozhikodean Fest 2025' poster released
    Similar News
    Next Story
    X