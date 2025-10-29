Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 29 Oct 2025 8:54 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 8:54 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ത​സ്‍വീ​ദ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ത​സ്‍വീ​ദ് ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    1) കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ത​സ്‍വീ​ദ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പ​ന

    സ​മ്മേ​ള​നം സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു,

    2) പി.​കെ ഫി​റോ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന ത​സ്‍വീ​ദ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം സം​സ്ഥാ​ന മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഷി​ന​റി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ മാ​ത്രം ശ​ക്ത​മാ​ണ് കെ.​എം.​സി.​സി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് കാ​ലം തെ​ളി​യി​ച്ച​താ​ണ്. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തും പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത വേ​ള​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​താ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും മ​ത​ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ മാ​നു​ഷി​ക​ത​യോ​ടെ പെ​രു​മാ​റു​ക​യു​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മെ​ന്നും അ​ത് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​സ്‍വീ​ദ് ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ സേ​വ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ മു​സ്‌​ലിം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് മു​ൻ മ​ന്ത്രി കെ.​ടി. ജ​ലീ​ലി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ആ​യി​രി​ക്കെ ബാ​ർ മു​ത​ലാ​ളി​മാ​രി​ൽ നി​ന്നും വ​ലി​യ തു​ക കോ​ഴ വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് രാ​ജ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ഫി​റോ​സ് ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഭൂ​മി ഇ​ട​പാ​ടി​ലും ച​മ്ര​വ​ട്ടം പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം വ​ൻ അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ക​ല്ലാ​യി, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് വേ​ങ്ങാ​ട്, ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ക​ര, അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് പെ​രു​മ്പ, റ​സാ​ഖ് വ​ള​ക്കൈ, സൈ​ഫു വ​ള​ക്കൈ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ണ്ട​ക്കൈ, ലി​യാ​ഖ​ത്ത് നീ​ർ​വേ​ലി, ഹു​സൈ​ൻ കു​പ്പം, ശ​ബാ​ബ് പ​ടി​യൂ​ർ, ഷ​രീ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, യാ​കു​ബ് തി​ല്ല​ങ്കേ​രി, മ​ഹ​ബൂ​ബ് ചെ​റി​യ​വ​ള​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ​എം​സി​സി റി​യാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി.​പി മു​ക്താ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

